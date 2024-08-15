Тульские спасатели отправили гуманитарную помощь в Курск

Сотрудники ГУ МЧС по Тульской области совместно с прихожанами храма Кирилла и Мефодия, а также участниками группы «Оборона Тулы» собрали и отправили гуманитарную помощь для военных и мирных жителей Курской области, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

— Спасатели в кратчайшие сроки собрали все необходимое и приняли участие в доставке гуманитарной помощи до пункта приёма города Курска, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там их встретили волонтеры, которые оперативно приняли доставленную помощь и тепло поблагодарили за оказанную поддержку.