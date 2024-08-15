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Тульские спасатели отправили гуманитарную помощь в Курск

Тульские спасатели отправили гуманитарную помощь в Курск

Волонтеры поблагодарили всех за поддержку.

Сотрудники ГУ МЧС по Тульской области совместно с прихожанами храма Кирилла и Мефодия, а также участниками группы «Оборона Тулы» собрали и отправили гуманитарную помощь для военных и мирных жителей Курской области, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

— Спасатели в кратчайшие сроки собрали все необходимое и приняли участие в доставке гуманитарной помощи до пункта приёма города Курска, — рассказали в пресс-службе ведомства. 

Там их встретили волонтеры, которые оперативно приняли доставленную помощь и тепло поблагодарили за оказанную поддержку.

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Автор:
сегодня, в 11:31 +1
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