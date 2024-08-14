Ночью в Тулу приехали еще 33 курских школьника

Вместе с тремя сопровождающими их разместили в ПВР.

В ночь с 13 на 14 августа на железнодорожном вокзале Тульской области сотрудники МЧС России, волонтеры, психологи и врачи встретили 3 сопровождающих и 33 воспитанника спортивной школы из Курской области, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Прибывшим рассказали о порядке получения материальной помощи и иных форм социальной поддержки. Спасатели помогли с разгрузкой вещей и размещением в ПВР.

Всю последнюю неделю туляки следят за событиями на границе. На правительственном уровне Тульская область заявила о готовности принять ещё тысячу человек из Курской области и направить туда автомобили скорой помощи и донорскую кровь. Ранее Тульская область уже отправила курянам гуманитарную помощь весом более 30 тонн.