Тулячка получила 200 часов обязательных работ за регистрацию мигрантов

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Хотя изначально женщина должна была выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Жительница Каменского района незаконно зарегистрировала в своей квартире иностранцев из ближнего зарубежья, не предоставив им мест для проживания. Женщину осудили по статье за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, рассказали в пресс-службе регионального УФССП России.

По приговору суда тулячка должна была выплатить 100 тысяч рублей в доход государства. Однако никаких мер по оплате она не принимала.

— В связи с чем судебным приставом было направлено представление в суд о замене штрафа иным видом наказания, — сообщили в ведомстве.

В итоге уголовный штраф заменили на 200 часов обязательных работ.