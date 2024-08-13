С начала года в Тульской области исправили больше 5 тысяч реестровых ошибок

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С начала 2024 года тульский Росреестр зафиксировал 5263 реестровые ошибки. Наиболее часто встречающиеся — это пересечение границ земельных участков, несоответствие площади, указанной в ЕГРН, а также несоответствие местоположения границ участка картографическим материалам или другим документам, находящимся в распоряжении Росреестра, включая параллельное смещение.

При выявлении ошибки специалисты Росреестра направляют письмо-поручение для уточнения в региональный филиал Роскадастра. Так, с начала 2024 года таких писем было 6799.

— Исправление реестровых ошибок нацелено на улучшение качества информации о недвижимости. Наличие полного и точного реестра недвижимости способствует более эффективному управлению земельными ресурсами, быстрому и качественному предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном формате, — рассказали в региональном управлении Росреестра.

