Вторую ночь туляки любуются мощным северным сиянием и звездопадом: фото

Вторую ночь подряд небо над Тульской областью озаряют яркие краски северного сияния. Это атмосферное оптическое явление добралось до средней полосы России благодаря сильной магнитной буре, накрывшей Землю. Ученые из Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») в понедельник зафиксировали возмущение магнитного поля Земли на уровне G3, что означает «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей: G5 — экстремально сильно, G1 — слабо.

Юлия, жительница Дубенского района, вчера около полуночи прислала несколько фото с подписью: «СНТ Полянское, сейчас»:

Также на камеру Юлии попал один яркий метеор!

В Алексине за ночным небом наблюдал Никита Аржанов. Фотографиями и видео он поделился на свой странице в соцсети «ВКонтакте»:

Сияние было настолько мощным, что даже в центре Тулы оказалось возможным его увидеть. Фиолетовые всполохи поймал в объектив Алексей Горохов. Также он снял северное сияние за пределами городской черты:

А вы успели увидеть необычное атмосферное явление и полюбоваться переливами цветов ночного неба над Тульской областью?