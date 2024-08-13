Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла почти на 30%

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В Тульской области за неделю зафиксировали 32 заражения.

Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась в России на 29,1%, а число госпитализаций возросло на 24,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, в Тульской области с 5 по 11 августа у жителей региона зарегистрировали 32 случая коронавирусной инфекции.

Среди выздоровевших от COVID-19 туляков не было, умерших — тоже. Одного пациента пришлось госпитализировать.

В целом число госпитализаций выросло в 47 субъектах РФ, заболеваемости — в 59 регионах страны.