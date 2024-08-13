Тулякам бесплатно раздадут воду 14 августа из-за отключений

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В Туле 14 августа с 8.00 до 8.00 15 августа будет прекращена подача холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы южнее ул. Пушкинской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе, ул. Рязанская, Калужское шоссе, д. Гостеевка, район Зеленстроя, также военный городок Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково, д. Алесеевка, д. Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в мкр-не Петровский квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, также поселок Косая Гора, Скуратовские поселки.

Специалисты Тулагорводоканала планируют готовить Масловско-Песоченский водозабор к зиме. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой.

Адреса выдачи воды:

Центральный ТО

№ п/п Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья» 1 9.00-20.00 ул. Рязанская, д. 32, корп.3 2 9.00-20.00 пр. Ленина, д. 143 3 9.00-20.00 ул. Н. Руднева, д. 72 4 9.00-20.00 ул. Л. Толстого, 81 5 9.00-20.00 пос. Скуратово ул. Новоселов, 4 к. 4 6 9.00-20.00 ул. Циолковского, 5 7 9.00-20.00 ул. Кауля, 10 8 9.00-20.00 ул. Перекопская, 7 9 9.00-20.00 ул. Оборонная, 18/Войкова, 6 10 9.00-20.00 ул. 1-й Южный, пр/ул. Станиславского, 9/5 11 9.00-20.00 ул. Н. Руднева, 53

Советский ТО

№ п/п Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья» 1 9.00-20.00 ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114) 2 9.00-20.00 ул. Мира, 16 3 9.00-20.00 ул. Вересаева, 18 4 9.00-20.00 ул. Демонстрации, 5-а 5 9.00-20.00 ул. Болдина, 107 6 9.00-20.00 ул. 9 Мая, 16 7 9.00-20.00 пр. Ленина, 94

Привокзальный ТО

№ п/п Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья» 1 9.00-20.00 ул. Седова, 2 2 9.00-20.00 ул. Серебровская, 16 3 9.00-20.00 ул. проспект Ленина, 122/1 4 9.00-20.00 Калужское шоссе, 102, к. 1 5 9.00-20.00 ул. Кабакова, 79 6 9.00-20.00 ул. Одоевское шоссе, 30 7 9.00-20.00 ул. Летчика Пирожкова, 5 8 9.00-20.00 Косая Гора, Генерала Горшкова, 1 9 9.00-20.00 пос. Иншинский, 29/1 10 9.00-20.00 пр. Ленина, 136 11 9.00-20.00 Рассвет, 36 12 9.00-20.00 ул. Макаренко, 30 13 9.00-20.00 ул. Болотова/Рогова, 27/59 14 9.00-20.00 ул. Одоевское шоссе, 98 15 9.00-20.00 ул. Седова, 25 16 9.00-20.00 ул. Прокудина, 7/13 17 9.00-20.00 ул. Генерала Маргелова, 5-а

Кроме того, будут организованы точки по раздаче технической воды по следующим адресам: