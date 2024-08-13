  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам бесплатно раздадут воду 14 августа из-за отключений - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам бесплатно раздадут воду 14 августа из-за отключений
Фото: ru.freepik.com.

Тулякам бесплатно раздадут воду 14 августа из-за отключений

Масловско-Песоченский водозабор планируют готовить к зиме.

В Туле 14 августа с 8.00 до 8.00 15 августа будет прекращена подача холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы южнее ул. Пушкинской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе, ул. Рязанская, Калужское шоссе, д. Гостеевка, район Зеленстроя, также военный городок Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково, д. Алесеевка, д. Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в мкр-не Петровский квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, также поселок Косая Гора, Скуратовские поселки. 

Специалисты Тулагорводоканала планируют готовить Масловско-Песоченский водозабор к зиме. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой.

Адреса выдачи воды:

Центральный ТО

п/п

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков

 «Губернский колодезь»

ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00-20.00

ул. Рязанская, д. 32, корп.3

2

9.00-20.00

пр. Ленина, д. 143

3

9.00-20.00

ул. Н. Руднева, д. 72

4

9.00-20.00

ул. Л. Толстого, 81

5

9.00-20.00

пос. Скуратово ул. Новоселов, 4 к. 4

6

9.00-20.00

ул. Циолковского, 5

7

9.00-20.00

ул. Кауля, 10

8

9.00-20.00

ул. Перекопская, 7

9

9.00-20.00

ул. Оборонная, 18/Войкова, 6

10

9.00-20.00

ул. 1-й Южный, пр/ул. Станиславского, 9/5

11

9.00-20.00

 ул. Н. Руднева, 53

 

Советский ТО

п/п

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков

«Губернский колодезь»

ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00-20.00

ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114)

2

9.00-20.00

ул. Мира, 16

3

9.00-20.00

ул. Вересаева, 18

4

9.00-20.00

ул. Демонстрации, 5-а

5

9.00-20.00

 ул. Болдина, 107

6

9.00-20.00

ул. 9 Мая, 16

7

9.00-20.00

пр. Ленина, 94

 

Привокзальный ТО

п/п

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков

«Губернский колодезь»

ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00-20.00

ул. Седова, 2

2

9.00-20.00

ул. Серебровская, 16

3

9.00-20.00

ул. проспект Ленина, 122/1

4

9.00-20.00

Калужское шоссе, 102, к. 1

5

9.00-20.00

ул. Кабакова, 79

6

9.00-20.00

ул. Одоевское шоссе, 30

7

9.00-20.00

ул. Летчика Пирожкова, 5

8

9.00-20.00

Косая Гора, Генерала Горшкова, 1

9

9.00-20.00

пос. Иншинский, 29/1

10

9.00-20.00

пр. Ленина, 136

11

9.00-20.00

Рассвет, 36

12

9.00-20.00

ул. Макаренко, 30

13

9.00-20.00

ул. Болотова/Рогова, 27/59

14

9.00-20.00

ул. Одоевское шоссе, 98

15

9.00-20.00

ул. Седова, 25

16

9.00-20.00

ул. Прокудина, 7/13

17

9.00-20.00

ул. Генерала Маргелова, 5-а

Кроме того, будут организованы точки по раздаче технической воды по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 49-а;
  • ул. Рязанская, д. 44;
  • ул. Смидович, д. 15/1;
  • Одоевское шоссе, д. 89;
  • п. Скуратово, Варваровский проезд, 10;
  • ул. Демонстрации, 21;
  • 90 п. Рассвет.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
отключение воды

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вторую ночь туляки любуются мощным северным сиянием и звездопадом: фото
Вторую ночь туляки любуются мощным северным сиянием и звездопадом: фото
Московский «Спирит» оставил тульский центр соцобслуживания без планшетов
Московский «Спирит» оставил тульский центр соцобслуживания без планшетов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.