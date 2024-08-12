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В Туле пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» с участием Алексея Дюмина
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» с участием Алексея Дюмина

Состав комиссии еще формируется, ожидается подтверждение от всех заявленных участников. Уже сейчас их почти 85 человек.

12 августа на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили подготовку к первому очному заседанию комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт». Напомним, ее председателем назначен Дмитрий Миляев.

Помощник губернатора Ирина Серегина доложила, что в заседании примут участие помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Состав комиссии еще формируется, ожидается подтверждение от всех заявленных участников. Уже сейчас их почти 85 человек. Среди них представители Федерального Собрания РФ, правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств страны. Кроме того, участие подтвердили губернаторы ряда регионов РФ. От государственных корпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ России планируется порядка 32 представителей.

Также в списке приглашенных– профильный председатель Комитета Совета Федерации, заместитель председателя Государственной Думы.

Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Сергею Егорову держать подготовку к первому очному заседанию комиссии на контроле.

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