Фото минздрава Тульской области.

В тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей, посвященный профилактике онкозаболеваний. Обследоваться можно будет в субботу, 17 августа, с 8.00 до 14.00.

Как сообщает региональный минздрав, жители Тулы и Тульской области смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.

Пациентам будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостная цитология; анализ крови на простатический специфический антиген; низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС.