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Ярослав Раков: «Тульская область лидирует в цифровой гонке»

Ярослав Раков: «Тульская область лидирует в цифровой гонке»

Министр по информатизации Тульской области рассказал, как обстоят дела в тульской IT-сфере.

Заместитель председателя правительства Тульской области и министр по
информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков поучаствовал в стратегической сессии по вопросам цифровизации различных сфер жизни региона, которая прошла 12 августа в центральном офисе СберБанка.

Стратегическая сессия проводится по поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Она направлена на актуализацию программы развития Тульской области до 2030 года.

Ярослав Юрьевич прокомментировал ход мероприятия:

— Сегодня мы проводим экспертную сессию по направлению «Цифровой регион», которое служит реализации на территории Тульской области нового национального проекта «Экономика данных». Эксперты, представители IT отрасли, операторы связи и бизнесмены высказали ряд идей, которые помогут актуализировать программу развития Тульской области до 2030 года. Основная задача экономики данных и нашей программы, над формированием которой мы работаем, состоит в переходе на совершенно новый уровень управления. Нам необходимо везде, где возможно, отказаться от рутинных операций, сделать услуги для граждан еще доступнее и удобнее в электронном формате, предоставляя значительную их часть в режиме «один клик», или в течение 24 часов с момента заявления. Также нам необходимо перенести на цифровые платформы все функции и действия органов власти, чтобы мы могли наглядно видеть состояние субъекта и происходящих в нем процессов в точных актуальных цифрах.

Если мы говорим о положении нашей области в рамках цифровой гонки, то мы лидируем уже более трех лет. Самая низкая позиция в рейтинге, которую занимала Тульская область, — пятая. А в прошлом квартале мы заняли первое место по цифровизации отраслей экономики.

С каждым годом рост абитуриентов, сдающих профильную математику и информатику, увеличивается. Министерство по информатизации, система образования и ИТ-сообщество Тульской области предпринимают усилия в направлении формирования образовательных траекторий для нашей молодежи. Я уверен, что в дальнейшем мы восполним недостаток кадров в данной сфере.

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Автор:
сегодня, в 19:29 0
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Событие
стратегическая сессия
Люди
Ярослав Раков
Место
Тула
 

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