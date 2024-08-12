В Центральном парке заметили белку-альбиноса: видео

Кадр из видео.

В Центральном парке Тулы заметили редкую белку — белого окраса. Видео опубликовано в телеграм-канале «Тульских парков».

Напомним, белку-альбиноса туляки встречали в прошлом году на ул. Мира, а затем и на ул. Льва Толстого. По словам методиста Тульского областного экзотариума Алексея Евсюнина, альбиносы редко встречаются среди всех живых существ.

По мнению ученых, вероятность того, что белка родится полностью белой, равна 1 к 100 000.

— Для того чтобы животное родилось альбиносом, гены альбинизма должны присутствовать у обоих родителей. Что же касается выживания, то альбинизм никоим образом не сказывается на здоровье особей, но делает их более заметным для хищников, если речь идет о травоядных животных. Хищникам с такими особенностями сложнее охотиться, — рассказывал Алексей Евсюнин.