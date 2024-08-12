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В Тульской области определили победителей этапа чемпионата России по пляжному волейболу
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

В Тульской области определили победителей этапа чемпионата России по пляжному волейболу

На четыре дня в наш регион съехались сильнейшие спортсмены страны.

С 8 по 11 августа в парк-отеле «Шахтер» в с. Бунырево Алексинского района прошел VIII этап чемпионата России по пляжному волейболу. В нем приняли участие 21 женская и 35 мужских команд из 9 регионов России.

Тульскую область представили Леонид и Константин Картавенко, а также Елена Пешехонова и Наталья Усольцева.

Спортсменов и болельщиков приветствовал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

— Тульская область второй раз принимает этап чемпионата России по пляжному волейболу, и это уже становится доброй традицией. За несколько дней команды подарили невероятные эмоции болельщикам. Уверен, что в следующем году пляжный волейбол снова вернется в Тульскую область.

Победителями среди мужчин стали Илья Лешуков и Олег Стояновский (Новый Уренгой), среди женщин — Мария Бочарова и Мария Егорова (Калининградская область). 

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