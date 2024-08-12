Денис Бычков: «То, что 10 лет назад казалось невозможным, сейчас обыденность»

Денис Бычков прокомментировал доступность цифровых услуг и обозначил проблемы, которые требуют решения уже сейчас.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поручил провести актуализацию действующей программы развития Тульской области и разработать план мероприятий до 2030 года. Одна из экспертных сессий, нацеленная на решение задач по цифровизации различных сфер, прошла 12 августа в центральном офисе СберБанка.

На ней побывал Денис Бычков, председатель комитета по

государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению

Тульской областной Думы. Он обозначил актуальные направления для работы в IT-сфере:

— В нашем регионе цифровизация идет хорошо. То, что 10 лет назад казалось невозможным, сейчас обыденность. Но вместе с тем есть и проблемы: территориальная неравномерность оказания цифровых услуг. В областном центре все доступно, но вот в Епифани, где я был неделю назад, даже интернет не ловит.

Мы только начали обсуждать с коллегами цифровую трансформацию области. Однако главную цель я уже поставил: необходимо сделать доступ к электронным услугам на территории Тульской области повсеместным.

Отмечу, что о традиционном методе работы не стоит забывать. Повальная цифровизация имеет и негативные последствия.