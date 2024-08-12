Тульская область подготовит ресурсы, чтобы принять еще до тысячи курян

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В гостиницы и на базы отдыха уже расселили больше 300 жителей.

Тульская область приняла более 300 жителей Курской области после атаки ВСУ. Детей и их сопровождающих расселили в гостиницы и на базы отдыха. С ними работают медики и сотрудники МЧС. Волонтеры помогают гостям как можно быстрее адаптироваться.

— Сейчас мы готовы принять ещё порядка 200 человек, а в ближайшее время будут подготовлены ресурсы, чтобы принять до тысячи курян, — рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Дмитрий Миляев.

Глава региона заехал на базу отдыха в Алексине, где разместили ребят. Корпус, где будут жить ребята, был введен в эксплуатацию всего несколько месяцев назад. По словам Миляева, на базе созданы комфортные условия для отдыха и занятий спортом.

— Мы хотим, чтобы нашим гостям было максимально спокойно, удобно и интересно. В случае необходимости с начала учебного года мы готовы организовать для них образовательный процесс. Туляки всегда отзывчиво относятся к соотечественникам и помогают тем, кто находится в сложной ситуации, — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, Тульская область направила курянам продукты, воду и раскладные кровати. Общий объем груза составил более 30 тонн. Кроме того, регион готов направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях оружейной столицы.