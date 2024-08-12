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В Туле пройдет экспертная сессия о цифровой трансформации экономики и социальной сферы
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле пройдет экспертная сессия о цифровой трансформации экономики и социальной сферы

Отраслевую сессию «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» проведут 12 августа.

По поручению главы региона Дмитрия Миляева в Туле актуализируют программу развития региона до 2030 года, ее корректируют в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом. В том числе — необходимость цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

12 августа в Туле пройдет экспертная сессия на эту тему. Чиновники, жители региона, общественники, бизнес-сообщество — свои предложения может внести каждый.

Для этого формируются интерактивные онлайн площадки (сообщество «ВКонтакте»
 и электронная почта [email protected]).

Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа.

В ходе сессии «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» будут обсуждать:

  • достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, 
  • доступ к сети Интернет,
  • инвестиции в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта,
  • государственные и муниципальные услуги в электронной форме и многое другое.

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сегодня, в 11:30 0
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