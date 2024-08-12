В Туле пройдет экспертная сессия о цифровой трансформации экономики и социальной сферы

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Отраслевую сессию «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» проведут 12 августа.

По поручению главы региона Дмитрия Миляева в Туле актуализируют программу развития региона до 2030 года, ее корректируют в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом. В том числе — необходимость цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

12 августа в Туле пройдет экспертная сессия на эту тему. Чиновники, жители региона, общественники, бизнес-сообщество — свои предложения может внести каждый.

Для этого формируются интерактивные онлайн площадки (сообщество «ВКонтакте»

и электронная почта [email protected]).

Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа.

В ходе сессии «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» будут обсуждать: