В Туле пройдет экспертная сессия о цифровой трансформации экономики и социальной сферы

По поручению главы региона Дмитрия Миляева в Туле актуализируют программу развития региона до 2030 года, ее корректируют в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом. В том числе — необходимость цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
12 августа в Туле пройдет экспертная сессия на эту тему. Чиновники, жители региона, общественники, бизнес-сообщество — свои предложения может внести каждый.
Для этого формируются интерактивные онлайн площадки (сообщество «ВКонтакте»
и электронная почта [email protected]).
Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа.
В ходе сессии «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» будут обсуждать:
- достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы,
- доступ к сети Интернет,
- инвестиции в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта,
- государственные и муниципальные услуги в электронной форме и многое другое.