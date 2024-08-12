Как туляки могут помочь пострадавшим в Курской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Мы не можем оставаться в стороне и оказываем помощь жителям Курской области, — именно этими словами начал оперативное совещание врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

О том, чем и как помогают туляки пострадавшим в Курской области жителям, рассказал Дмитрий Марков, зампред правительства Тульской области.

По поручению врио губернатора туляки оперативно собрали первую помощь пострадавшим — питьевую воду, средства гигиены, электрооборудование, складные кровати — более 30 тонн груза. 4 машины с гуманитарным грузом оправились в Курскую область почти сразу, как стало известно о трагических событиях.

— У нас открыто 500 мест в пунктах временного пребывания для размещения эвакуированных жителей Курской области, — пояснил Дмитрий Марков. — Уже приехало 329 человек, из них 140 дети и 6 маломобильных граждан. Еще 51 ребенок прибыл организованной группой в сопровождении 7 взрослых — из социального детского центра Курской области. Всех их разместили в ПВР в Туле, Алексине, Ефремове и Новомосковске. Мы открыли дополнительно новый ПВР на 120 мест на территории базы отдыха «Солнечный» в Алексинском районе.

По словам зампреда, для всех прибывших выстроена система социального сопровождения.

— Наша задача — подготовить максимально возможное количество мест для размещения эвакуированных из Курской и Белгородской областей, — поручил Дмитрий Миляев. — К нам прибывает много детей, и скорее всего, они начнут новый учебный год у нас. Поэтому нужно будет организовать для них учебный процесс и продумать программу пребывания. Чтобы детям было не только безопасно и комфортно, но и познавательно и нескучно. Поручаю это министерству образования, минкульту и минспорту.

Врио губернатора поручил также проработать вопросы снабжения эвакуированных необходимыми медикаментами.

Еще одно поручение Дмитрий Миляев дал минтрансу и администрации Алексинского района:

— Я был в лагере «Заполярье», там нет автобусной остановки. Надо ее организовать, возможность для этого есть.

О том, как и чем могут помочь эвакуированным туляки, рассказала Татьяна Абросимова, министр труда и соцзащиты Тульской области.

— Для всех обращений мы определили единую точку входа — телефон горячей линии 129. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00. Если кто-то позвонит в ночное время, с ним обязательно свяжутся на следующий день в первоочередном порядке. Мы на связи со всеми главами администраций. Все обращения фиксируются по тематике, сводятся в единую базу адресной социальной помощи. На территории региона развернуто четыре пункта приема гуманитарной помощи — это места, где эвакуированные могут получить помощь и куда туляки могут принести предметы, вещи, продукты для пострадавших.

Пункты сбора гуманитарной помощи:

Общественная палата Тульской области, Тула, пр. Ленина, 49, пн.-чт.: с 9.00 до 18.00, пт.: с 9.00 до 17.00.

Региональное отделение партии «Единая Россия», Тула, ул. Первомайская, 4, пн.-чт.: с 9.00 до 18.00, пт.: с 9.00 до 17.00.

Региональное отделение Общероссийского движения «Народный фронт», Тула, ул. Ф. Смирнова, 7, пн.-чт.: с 9.00 до 18.00, пт.: с 9.00 до 17.00.

Тульское областное отделение «Российского Красного Креста», Тула, ул. Гоголевская, 84, пн.-чт.:, с 10.00 до 17.00, пт.: с 11.00 до 15.00.

В каждом муниципалитете также есть свои центры поддержки. Их адреса указаны на сайтах администраций МО.

Всем эвакуированным из Курской области гражданам по постановлению Правительства РФ полагается матпомощь в размере 10 тысяч рублей. Порядок выплат уже утвержден и будет в ближайшее время доведен до всех граждан, размещенных в ПВР. Подать заявление на выплату можно будет через портал Госуслуг.

Галина Фомина, зам. секретаря Общественной палаты, заявила об общественной инициативе по сбору средств для пострадавших в Курской области.

Дмитрий Миляев поблагодарил всех неравнодушных туляков, откликнувшихся и пришедших на помощь жителям Курской области.

— Сейчас такое время, когда нельзя остаться в стороне, нужно поддержать жителей Курской и Белгородской областей. Благодарю всех, кто без промедлений откликнулся и принял участие в сборе гуманитарной помощи. Спасибо предпринимателям и сельхозпредприятиям. Тем, кто отправлял и доставлял груз. Тем, кто сейчас занят размещением прибывающих курян. У нас много неравнодушных людей, которые пишут мне о своем желании помочь. И мы будем поддерживать жителей Курской области всем, чем можем, — сказал Дмитрий Миляев.