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Два повара из Тулы пришли на кастинг телепроекта «Битва шефов»
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!».

Два повара из Тулы пришли на кастинг телепроекта «Битва шефов»

Ведущие шоу — звездные кулинары Константин Ивлев и Ренат Агзамов.

12 августа на телеканале «Пятница!» стартует четвертый сезон проекта «Битва шефов» — кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

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Сергей Кондратьев.

В числе участников кастинга оказались сразу два повара из Тулы — 29-летние Сергей Кондратов и Александр Маликов. На кастинг в шоу Сергей принес торт «Наполеон» из домашнего слоеного теста с паштетом из печени кролика, а Александр — говядину с капустой кимчи.

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Александр Маликов.

Если Сергею Кондратову и Александру Маликову удастся пройти кастинг шефов, они окажутся в команде одного из них.

Как сообщает пресс-служба телеканала, работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

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