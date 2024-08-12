В Туле пенсионерка отсудила у УК 150 тысяч рублей за травму на скользкой дороге

Фото: ru.freepik.com.

Прокуратура провела проверку по факту обращения 76-летней тулячки. Пенсионерка рассказала, что в марте 2024 года упала на льду и получила травму возле своего дома на улице Кутузова.

Оказалось, что управляющая компания «Светлый дом» должным образом не следила за уборкой придомовой территории. Коммунальщики вовремя не вывозили снег и не посыпали дорогу противогололедными средствами.

— Учитывая, что со стороны руководства управляющей компании меры, направленные на компенсацию понесенных затрат на лечение и возмещение морального вреда в добровольном порядке, не предпринимались, прокурор в интересах заявительницы обратился в суд, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В итоге местной жительнице удалось взыскать 150 тысяч рублей.