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В Туле пенсионерка отсудила у УК 150 тысяч рублей за травму на скользкой дороге
Фото: ru.freepik.com.

В Туле пенсионерка отсудила у УК 150 тысяч рублей за травму на скользкой дороге

Коммунальщики должным образом не следили за уборкой придомовой территории.

Прокуратура провела проверку по факту обращения 76-летней тулячки. Пенсионерка рассказала, что в марте 2024 года упала на льду и получила травму возле своего дома на улице Кутузова. 

Оказалось, что управляющая компания «Светлый дом» должным образом не следила за уборкой придомовой территории. Коммунальщики вовремя не вывозили снег и не посыпали дорогу противогололедными средствами. 

— Учитывая, что со стороны руководства управляющей компании меры, направленные на компенсацию понесенных затрат на лечение и возмещение морального вреда в добровольном порядке, не предпринимались, прокурор в интересах заявительницы обратился в суд, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

В итоге местной жительнице удалось взыскать 150 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 13:35 0
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