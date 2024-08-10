В Туле прошла церемония закрытия Кубка Ильи Ковальчука

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В этом году соревнования прошли в 17-й раз. Оружейная столица принимала их впервые.

В церемонии закрытия приняли участие председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев, президент «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», генеральный директор компании «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта России Илья Ковальчук.

- За четыре дня мы увидели красивый и зрелищный хоккей. наши юные воспитанники поучаствовали в автограф-сессии, Тула и Новомосковск были заряжены хоккеем. Знайте, что Тульская область всегда будет рада видеть всех вас снова! - сказал глава регионального правительства.

«Кубок Ильи Ковальчука» среди детских команд проводится с 2009 года и впервые в Туле. В этом году он прошел в 17-й раз. На ледовых аренах в Туле и Новомосковске встретились восемь команд из России и Беларуси.