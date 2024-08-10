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За июль в Тульской области 54 земельных участка отдали под строительство жилья

За июль в Тульской области 54 земельных участка отдали под строительство жилья

Эта работа была проведена в рамках проекта «Земля для стройки».

Общая площадь участков – почти 305 тысяч кв. м. На 52 участках площадью 59707 «квадратов» будут возведены частные домовладения. Два участка отданы под многоквартирную застройку площадью 245220 кв. м.

Всего по состоянию на 1 августа в Тульской области в строительство вовлечено 130 земельных участков общей площадью 554412 кв. м, на которых построят 350038 кв. м. жилья.

– Интерес к сервису «Земля для стройки» заметно вырос. Заинтересованные лица и инвесторы стали намного активнее пользоваться возможностями сервиса. Наибольшим спросом пользуются земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, – подчеркнула директор филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

Увидеть и выбрать данные земельные участки и территории можно на Публичной кадастровой карте.

– Этот сервис помогает наиболее эффективно управлять землей и недвижимостью и способствует созданию комфортной городской среды для проживания людей и повышению инвестиционной привлекательности региона, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова.

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сегодня, в 19:18 +1
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