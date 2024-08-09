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Минобразования Тульской области представило график школьных каникул на новый учебный год
Фото из архива Myslo.

Минобразования Тульской области представило график школьных каникул на новый учебный год

Учебный год начнется позже обычного и будет включать более продолжительные каникулы.

Министерство образования Тульской области обнародовало даты школьных каникул на 2024-2025 учебный год, учитывая производственный календарь на 2025 год, подготовленный Минтрудом. Учебный год начнется позже обычного и будет включать более продолжительные каникулы.

Осенние каникулы продлятся восемь дней: с 28 октября по 3 ноября 2024 года. Школьники вернутся к занятиям в понедельник, 4 ноября.
Зимние каникулы окажутся особенно длинными: они начнутся 30 декабря 2024 года и продлятся до 12 января 2025 года. Учеба возобновится 13 января 2025 года.
Весенние каникулы продлятся восемь дней: с 24 по 31 марта 2025 года. Четвертая четверть начнется во вторник, 1 апреля.
Дополнительные каникулы для первоклассников запланированы с 17 по 23 февраля 2025 года.
Кроме того, школьники будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года, поскольку эти дни являются официальными выходными.

По данным Минпросвещения, новый учебный год начнется 2 сентября, а не традиционного 1 сентября. Эксперты пояснили, что проведение работы в выходные и праздничные дни запрещено.

Для учеников, обучающихся по шестидневной учебной неделе, учебный год завершится 24 мая, а для тех, кто учится по пятидневной неделе, — 23 мая. Окончание учебного года для выпускников 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации.

В тульском минобразования напомнили, что образовательные организации вправе самостоятельно разработать календарный учебный график.

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Автор:
сегодня, в 10:30 +2
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