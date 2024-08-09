Минобразования Тульской области представило график школьных каникул на новый учебный год

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Учебный год начнется позже обычного и будет включать более продолжительные каникулы.

Министерство образования Тульской области обнародовало даты школьных каникул на 2024-2025 учебный год, учитывая производственный календарь на 2025 год, подготовленный Минтрудом. Учебный год начнется позже обычного и будет включать более продолжительные каникулы.

Осенние каникулы продлятся восемь дней: с 28 октября по 3 ноября 2024 года. Школьники вернутся к занятиям в понедельник, 4 ноября.

Зимние каникулы окажутся особенно длинными: они начнутся 30 декабря 2024 года и продлятся до 12 января 2025 года. Учеба возобновится 13 января 2025 года.

Весенние каникулы продлятся восемь дней: с 24 по 31 марта 2025 года. Четвертая четверть начнется во вторник, 1 апреля.

Дополнительные каникулы для первоклассников запланированы с 17 по 23 февраля 2025 года.

Кроме того, школьники будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года, поскольку эти дни являются официальными выходными.

По данным Минпросвещения, новый учебный год начнется 2 сентября, а не традиционного 1 сентября. Эксперты пояснили, что проведение работы в выходные и праздничные дни запрещено.

Для учеников, обучающихся по шестидневной учебной неделе, учебный год завершится 24 мая, а для тех, кто учится по пятидневной неделе, — 23 мая. Окончание учебного года для выпускников 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации.

В тульском минобразования напомнили, что образовательные организации вправе самостоятельно разработать календарный учебный график.