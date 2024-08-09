Тульское отделение партии «Яблоко» не сумело набрать подписи в свою поддержку

Фото Избиркома. На фото Павел Веселов.

Областная избирательная комиссия отказала Тульскому региональному отделению политической партии «Яблоко» в регистрации списка кандидатов на выборах в Тульскую городскую Думу по причине недостаточного количества достоверных подписей в их поддержку.

Согласно российскому законодательству, для регистрации списка кандидатов региональному отделению партии «Яблоко» необходимо было предоставить в избирательную комиссию Тульской области не менее 2 134 подписей в свою подержку. Не менее – это значит, что 2 133 тоже мало. В установленные сроки яблочники даже перевыполнили норму, сдав подписные листы, где значилось 2 316 подписей.

Однако после проверки часть из них были признаны недействительными. Причины – самые разные.

Двое якобы подписавших вообще уже умерли, 14 подписей дублировались в других подписных листах.

Самым распространенным нарушением было несовпадение указанной прописки в подписном листе с тем, которое значится в базе данных МВД.

Лидер «Яблока» Владимир Дорохов посчитал, что к нему просто придираются, и потребовал отменить решение о снятии. Рассмотрению его апелляции было посвящено внеочередное заседание облизбиркома. Часть претензий, с учетом, что все сомнения трактуются в пользу заявителя, посчитали справедливыми. Например, особенности написания имен и фамилий. Ясно же, что очень у многих почерк не ангельский, и личные данные могли просто неправильно прочитать. Из 21 подписи, которые избирком согласился дополнительно засчитать как достоверные, большинство именно такие. А вот рассматривать двойные подписи и прописки, а также умерших сторонников партии не стал.

В результате проверки, на основании итогового протокола рабочей

группы, учитывая возражения со стороны регионального отделения партии

«ЯБЛОКО», на заседании комиссии признано недействительными 235

подписей избирателей. Число достоверных подписей составило 2081.

Этого также не хватило до нужного количества достоверных подписей и «Яблоку» в регистрации отказали.

На заседании избиркома Дорохов апеллировал к тому, что если несколько предоставленных его сторонниками подписей не совпали с базой МВД, значит и все остальные, не прошедшие проверку, надо засчитывать. Но по этой логике можно прийти и к тому выводу, что если «Яблоко» признает, что нужное количество подписей сторонников не смогло собрать ни для выборов губернатора, ни для выборов в областную Думу, то и на участие в выборах в Тульскую городскую думу у нее также не было ресурсов.

Поскольку, отказавшись от участия в губернаторских выборах Владимир Дорохов принес в облизбирком вместо подписей в свою поддержку книжку британского автора, то и сейчас, в знак признания отказа в регистрации, в качестве алаверды ему можно подарить что-нибудь из хорошей отечественной литературы. Например, «Мертвые души» Николая Гоголя.

Также в рамках заседания комиссия признала кандидатов, включенных

в список, выдвинутый Тульским региональным отделением

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«Яблоко» на выборах депутатов Тульской областной Думы по единому

избирательному округу, утратившими статус кандидатов, поскольку

реготделением не было представлено в избирком ни одного документа для

регистрации.