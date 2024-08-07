Где в Туле 8 августа отключат электроэнергию

8 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Оборонная, 89 к.1, 93, 93-а, 95, 97;

ул. Новомосковская, 1, 3, 5, 9;

д. Малёвка, 104-а;

ул. Костычева, 22-40 (чётн.), 2-а, 28-а, 40-а;

ул. М. Смирнова, 103, 103-а, 105, 107;

ул. Кауля, 17, 19, 21, 23;

п. Хомяково: Хомяковское ш., 2, 3-а, 5/4, 12, 10, 8, 6, 3, 14; ул. Хомяково, 12-в; ул. Фестивальная, 146, 144; п. Красноворотское лесничество; СНТ «Хомяково»; СНТ «ТОЗ-5»; СНТ «ТОЗ-6».