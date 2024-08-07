  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле 8 августа отключат электроэнергию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле 8 августа отключат электроэнергию

Где в Туле 8 августа отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

8 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Оборонная, 89 к.1, 93, 93-а, 95, 97;
  • ул. Новомосковская, 1, 3, 5, 9;
  • д. Малёвка, 104-а;
  • ул. Костычева, 22-40 (чётн.), 2-а, 28-а, 40-а;
  • ул. М. Смирнова, 103, 103-а, 105, 107;
  • ул. Кауля, 17, 19, 21, 23;
  • п. Хомяково: Хомяковское ш., 2, 3-а, 5/4, 12, 10, 8, 6, 3, 14; ул. Хомяково, 12-в; ул. Фестивальная, 146, 144; п. Красноворотское лесничество; СНТ «Хомяково»; СНТ «ТОЗ-5»; СНТ «ТОЗ-6».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
плановое отключение электричества

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В августе общественники рассмотрят обращения туляков
В августе общественники рассмотрят обращения туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.