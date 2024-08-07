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В августе общественники рассмотрят обращения туляков

В августе общественники рассмотрят обращения туляков

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В среду, 14 августа, с 15.00 до 18.00, на вопросы жителей региона будет отвечать член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Лариса Козлова.

21 августа, с 10.00 до 12.00, обращения туляков рассмотрит член комиссии по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту Ярослав Муравский. А 28 августа, в то же время, приём будет вести зампредседателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и  демографии Татьяна Лысенко.

Приемная Общественной палаты Тульской области работает по  адресу: пр-т Ленина, д. 49, 2 этаж. Запись на прием проводится по электронной почте: [email protected].

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