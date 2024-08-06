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Врачи Тульской областной клинической больницы проведут прием в Атриуме кремля
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Врачи Тульской областной клинической больницы проведут прием в Атриуме кремля

Вход свободный.

8 августа в 11.00 в Атриуме кремля пройдет встреча с жителями «Давайте знакомиться: Тульская областная клиническая больница». Мероприятие посвящено знакомству с работой подразделений и служб поликлинического звена медучреждения.

Вы сможете узнать: 

  • какие виды медицинской помощи оказываются в клинико-диагностическом центре;
  • о работе отделов и отделений, оказывающих помощь населению региона: отдела лучевой диагностики, отдела эндоскопической диагностики, клинико-диагностической лаборатории.

Также можно будет попасть на прием к таким специалистам: 

  • аллергологу, 
  • гастроэнтерологу, 
  • кардиологу, 
  • неврологу,
  • ревматологу, 
  • сосудистому хирургу, 
  • травматологу-ортопеду, 
  • урологу, 
  • эндокринологу.

Вход свободный. 

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