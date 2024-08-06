Врачи Тульской областной клинической больницы проведут прием в Атриуме кремля

8 августа в 11.00 в Атриуме кремля пройдет встреча с жителями «Давайте знакомиться: Тульская областная клиническая больница». Мероприятие посвящено знакомству с работой подразделений и служб поликлинического звена медучреждения.
Вы сможете узнать:
- какие виды медицинской помощи оказываются в клинико-диагностическом центре;
- о работе отделов и отделений, оказывающих помощь населению региона: отдела лучевой диагностики, отдела эндоскопической диагностики, клинико-диагностической лаборатории.
Также можно будет попасть на прием к таким специалистам:
- аллергологу,
- гастроэнтерологу,
- кардиологу,
- неврологу,
- ревматологу,
- сосудистому хирургу,
- травматологу-ортопеду,
- урологу,
- эндокринологу.
Вход свободный.