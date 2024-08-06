Врачи Тульской областной клинической больницы проведут прием в Атриуме кремля

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8 августа в 11.00 в Атриуме кремля пройдет встреча с жителями «Давайте знакомиться: Тульская областная клиническая больница». Мероприятие посвящено знакомству с работой подразделений и служб поликлинического звена медучреждения.

Вы сможете узнать:

какие виды медицинской помощи оказываются в клинико-диагностическом центре;

о работе отделов и отделений, оказывающих помощь населению региона: отдела лучевой диагностики, отдела эндоскопической диагностики, клинико-диагностической лаборатории.

Также можно будет попасть на прием к таким специалистам:

аллергологу,

гастроэнтерологу,

кардиологу,

неврологу,

ревматологу,

сосудистому хирургу,

травматологу-ортопеду,

урологу,

эндокринологу.

Вход свободный.