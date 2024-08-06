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В трёх МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

В трёх МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

На вопросы жителей будут отвечать сотрудники Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

В среду, 7 августа, специалисты проведут бесплатные консультации для граждан в  МФЦ Тулы, Суворова и Новомосковска. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы на тему потребительского законодательства.

Кроме того, эксперты дадут разъяснения по проблемным вопросам в сфере розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

При наличии документов посетителям помогут составить проект досудебной претензии или искового заявления для обращения в суд. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б,
  • Новомосковске, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12.

 

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