В трёх МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

На вопросы жителей будут отвечать сотрудники Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

В среду, 7 августа, специалисты проведут бесплатные консультации для граждан в МФЦ Тулы, Суворова и Новомосковска. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы на тему потребительского законодательства.

Кроме того, эксперты дадут разъяснения по проблемным вопросам в сфере розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

При наличии документов посетителям помогут составить проект досудебной претензии или искового заявления для обращения в суд. Консультации пройдут с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: