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В Туле пройдет Кубок губернатора по хоккею
Фото Алексея Пирязева.

В Туле пройдет Кубок губернатора по хоккею

Впервые в истории турнира сразу три команды тульской системы будут бороться за главные трофеи.

С 20 по 24 августа в Туле и Новомосковске состоятся матчи Кубка губернатора Тульской области по хоккею. В каждом из городов разыграют отдельный кубок и комплекты медалей — это новый формат проведения турнира. Об этом сообщает минспорта региона.

В Туле сыграют: «Академия Михайлова», «СКА-1946» из Санкт-Петербурга, «Динамо-Шинник» (Беларусь), «Снежные Барсы» из Астаны и «Динамо М» — Москва.

В Новомосковске сразятся: «АКМ-Новомосковск», «Академия Михайлова-Юниор», череповецкий «Алмаз», подмосковные «Русские Витязи» и столичные «Крылья Советов».

Впервые в истории турнира сразу три команды тульской системы примут участие и будут бороться за главные трофеи одного из самого масштабного соревнования предсезонки МХЛ.

Торжественное открытие состоится 20 августа в Ледовом дворце Тулы в 18.30. Закрытие турнира — 24 августа в 17.30.

Расписание будет объявлено дополнительно.

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Фотограф:
сегодня, в 20:15 +1
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