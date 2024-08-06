  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области за полгода 18 многоэтажек поставлены на кадастровый учет  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области за полгода 18 многоэтажек поставлены на кадастровый учет 
Фото из архива Myslo

В Тульской области за полгода 18 многоэтажек поставлены на кадастровый учет 

Такие данные приводит региональное Управление Росреестра.

По словам заместителя руководителя управления Натальи Болсуновской, постановка многоквартирных домов на государственный кадастровый учет – задача особой социальной значимости, поскольку после этой процедуры дольщики могут начинать оформлять право собственности на жильё.

Многоквартирный дом, как и любые другие объекты недвижимости необходимо включать в Единый государственный реестр недвижимости. Если дом не поставлен на кадастровый учет, то не удастся поставить на кадастровый учет квартиры в нем, а значит, не получится оформить права собственности на жилые и нежилые помещения.

Одновременно с домом в обязательном порядке учитываются машино-места, электрощитовые и кладовки вне зависимости от метража и назначения. Кадастровый учет сопровождается присвоением уникального кадастрового номера каждому изолированному и обособленному помещению.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росреестра по Тульской областикадастровый учётжильёмногоквартирные дома
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле 7 августа отключат электроэнергию
Где в Туле 7 августа отключат электроэнергию
В трёх МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей
В трёх МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.