В Тульской области за полгода 18 многоэтажек поставлены на кадастровый учет 

Фото из архива Myslo

По словам заместителя руководителя управления Натальи Болсуновской, постановка многоквартирных домов на государственный кадастровый учет – задача особой социальной значимости, поскольку после этой процедуры дольщики могут начинать оформлять право собственности на жильё.

Многоквартирный дом, как и любые другие объекты недвижимости необходимо включать в Единый государственный реестр недвижимости. Если дом не поставлен на кадастровый учет, то не удастся поставить на кадастровый учет квартиры в нем, а значит, не получится оформить права собственности на жилые и нежилые помещения.

Одновременно с домом в обязательном порядке учитываются машино-места, электрощитовые и кладовки вне зависимости от метража и назначения. Кадастровый учет сопровождается присвоением уникального кадастрового номера каждому изолированному и обособленному помещению.