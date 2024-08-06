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С начала года вертолет тульской санавиации эвакуировал 120 пациентов
Фото Алексея Пирязева.

С начала года вертолет тульской санавиации эвакуировал 120 пациентов

Самому возрастному пассажиру был 91 год.

С начала года вертолет тульской санавиации эвакуровал 120 пациентов. С помощью воздушного судна пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами доставляли в областные и федеральные медицинские организации. Самому маленькому «пассажиру» было несколько дней, самому возрастному — 91 год, рассказали в тульском Центре медицины катастроф.

Из общего числа пациентов, которые были доставлены в лечебные учреждения, с повреждениями различной степени тяжести эвакуировали порядка 30 человек. На втором месте среди поводов для транспортировки вертолетом санавиации патологии сердечно-сосудистой системы. За прошедший период было более 20 таких случаев.

120-м «пассажиром» медицинского вертолета стал 54-летний житель Новомосковска. Мужчина проходил обследование в областной больнице, где у него обнаружили тяжелое заболевание почек. Пациента решили отправить в одно из лечебных учреждений Москвы. Весь полет занял около часа, пациент перенес его хорошо.

— Этот год юбилейный для тульской службы санитарной авиации. Ровно пять лет авиамедицинская бригада впервые поднялась в небо. За этот период нами было эвакуировано 888 человек, а география полетов значительно расширилась — от Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода до Сочи, — отметил врио главного врача Центра медицины катастроф Александр Воробьев.

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сегодня, в 09:30 +1
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