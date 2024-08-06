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Рейд «Легковое такси»: тульские гаишники поймали 42 нелегальных перевозчика
Фото УГИБДД по Тульской области.

Рейд «Легковое такси»: тульские гаишники поймали 42 нелегальных перевозчика

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия.

С 22 по 31 июля в Тульской области прошел рейд ГИБДД «Легковое такси». Цель мероприятия — снижение уровня аварийности и повышения безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров.

В рамках рейда гаишники провели 189 сплошных проверок такси. Выявлены 42 нелегальных перевозчика, пресечено 360 нарушений ПДД. Самые частые — это:

  • 59 нарушений — управление транспортным средством с техническими неисправностями;
  • 24 — отсутствие диагностических карт;
  • 21 — нарушение правил перевозки людей;
  • 2 — управление транспортным средством в состоянии опьянения;
  • 4 — незаконная установка фонаря легкового такси и др.

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Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить подобные рейды и в дальнейшем.

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