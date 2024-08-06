Рейд «Легковое такси»: тульские гаишники поймали 42 нелегальных перевозчика

С 22 по 31 июля в Тульской области прошел рейд ГИБДД «Легковое такси». Цель мероприятия — снижение уровня аварийности и повышения безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров.
В рамках рейда гаишники провели 189 сплошных проверок такси. Выявлены 42 нелегальных перевозчика, пресечено 360 нарушений ПДД. Самые частые — это:
- 59 нарушений — управление транспортным средством с техническими неисправностями;
- 24 — отсутствие диагностических карт;
- 21 — нарушение правил перевозки людей;
- 2 — управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- 4 — незаконная установка фонаря легкового такси и др.
Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить подобные рейды и в дальнейшем.