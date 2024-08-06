  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 357 млрд рублей: туляки хранят свои сбережения в банках - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
357 млрд рублей: туляки хранят свои сбережения в банках

357 млрд рублей: туляки хранят свои сбережения в банках

Общая сумма накоплений на вкладах и счетах достигла 357 млрд рублей (без учета эскроу) к началу июля. За год этот показатель вырос на 27%.

Свыше 97% накоплений хранится в рублях – 347,8 млрд рублей. При этом средства в иностранной валюте за год сократились на 16,7%, отметили в тульском отделении Банка России.

Банковский вклад остается востребованным финансовым инструментом благодаря своей понятности и надежности. В условиях сохранения высоких ставок приток средств населения на срочные вклады продолжает расти. Как отмечают эксперты банковского сектора, многие граждане отложили крупные покупки с помощью кредитов и переориентировались на сберегательную модель поведения.

Сегодня, чтобы сравнить условия по вкладам, выбрать наиболее интересный продукт и заключить договор, необязательно идти в отделения банков. Это можно сделать онлайн – через финансовый маркетплейс. Кроме того, большой лимит бесплатных переводов между своими счетами позволяет оперативно и без комиссии внести необходимую сумму.

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках страны продолжает движение вверх. По данным мониторинга Банка России, в третью декаду июля она выросла до показателя 17,11%.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:00 0
Другие статьи по темам
Событие
банкивклады
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе под Тулой в ДТП пострадали оба водителя
На трассе под Тулой в ДТП пострадали оба водителя
На обновленном стадионе ТулГУ смогут заниматься все желающие
На обновленном стадионе ТулГУ смогут заниматься все желающие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.