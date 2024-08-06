357 млрд рублей: туляки хранят свои сбережения в банках

Общая сумма накоплений на вкладах и счетах достигла 357 млрд рублей (без учета эскроу) к началу июля. За год этот показатель вырос на 27%.

Свыше 97% накоплений хранится в рублях – 347,8 млрд рублей. При этом средства в иностранной валюте за год сократились на 16,7%, отметили в тульском отделении Банка России.

Банковский вклад остается востребованным финансовым инструментом благодаря своей понятности и надежности. В условиях сохранения высоких ставок приток средств населения на срочные вклады продолжает расти. Как отмечают эксперты банковского сектора, многие граждане отложили крупные покупки с помощью кредитов и переориентировались на сберегательную модель поведения.

Сегодня, чтобы сравнить условия по вкладам, выбрать наиболее интересный продукт и заключить договор, необязательно идти в отделения банков. Это можно сделать онлайн – через финансовый маркетплейс. Кроме того, большой лимит бесплатных переводов между своими счетами позволяет оперативно и без комиссии внести необходимую сумму.

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках страны продолжает движение вверх. По данным мониторинга Банка России, в третью декаду июля она выросла до показателя 17,11%.