В МВД разъяснили, за что подросткам и их родителям может грозить уголовное и административное наказание

«В соответствии с законодательством Российской Федерации несовершеннолетние несут ответственность за противоправные деяния соответственно своему возрасту и уровню психического развития», - напоминает пресс-службе тульского УМВД России.

Административную ответственность несет гражданин, достигший к моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста. Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП).

Основными видами наказаний, применяемых к несовершеннолетним, являются предупреждение и административные штрафы. Их оплачивают родители, в случае отсутствия заработка у юного нарушителя.

Кроме того, таких подростков ставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, с ними проводится индивидуальная работа.

Не остаются безнаказанными и совершившие правонарушения несовершеннолетние лица, не достигшие возраста административной ответственности. Их противоправное поведение рассматривается на заседаниях КДН и ЗП. К ним могут быть применены различные меры воздействия, в том числе, и направление в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. Однако за совершение отдельных составов преступлений ответственность может наступать с 14-летнего возраста.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, применяют принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание.

При освобождении от него суд направляет их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.

Несовершеннолетним могут быть назначены такие виды наказаний:

а) штраф;

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;

в) обязательные работы;

г) исправительные работы;

д) ограничение свободы;

е) лишение свободы на определенный срок.

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей.

Совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто воспитательным воздействием.

Несовершеннолетнему могут быть назначены принудительные следующие меры воспитательного воздействия:

а) предупреждение;

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия.

Если несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, но совершил общественно-опасное деяние, либо совершил правонарушение, влекущее административную ответственность, до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, он в целях предупреждения совершения повторного правонарушения, может быть помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

За последние годы в России увеличилось количество несчастных случаев с участием детей, которых родители оставляли одних на улице или дома.

Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, поэтому чаще всего несчастные случаи происходят именно с ними.

Согласно статье 27 Конституции РФ, забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Так, обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов детей закреплена в ст. 64 Семейного кодекса РФ. Статьей 156 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность родителей и иных законных представителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, если это деяние соединено с жестоким обращением с ребенком.

Под неисполнением или ненадлежащие исполнение обязанностей родителями подразумевается необеспечение необходимого физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития несовершеннолетнего, непринятие мер к охране его здоровья.

Так, согласно ст. 65 Семейного кодекса РФ, родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

При этом жестокое обращение с несовершеннолетним может выражаться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над детьми либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении, эксплуатации детей).

Статья 125 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случае, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

Преступление считается совершенным самим фактом уклонения от оказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии, независимо от наступления каких-либо реальных последствий. Лицо совершает деяние в форме бездействия, сознавая, что оставляет потерпевшего в опасном для жизни состоянии.

Статьи УК РФ:

ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»;

ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»;

ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений»;

ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности»;

ст. 117 УК РФ «Истязание».

Статьи КоАП РФ: