Соревнования саперов и большая программа пикника «Слободы»: Myslo приглашает на Sup-фестиваль

Состязания саперов на пруду в Платоновском парке — такого в Туле еще не было. Если вы любите активный отдых, собирайте команду и боритесь за главный приз в 30 тысяч рублей!

Участникам гонки предстоит на скорость преодолеть дистанцию в 300 м с огибанием буёв. Состязание будет проходить по турнирной системе на вылет. Минимально команда должна состоять из двух человек. Каждый участник стартует на индивидуальном сапе.

Принять участие могут все желающие.

Приветствуется, если в команде будут и женщины, и мужчины. Каждый участник стартует на отдельном сапе.

Победителей командной гонки ждет приз в 30 тысяч рублей. Тех, кто покажет лучший индивидуальный результат по времени — и среди мужчин, и среди женщин, — ждут призы по 20 тысяч рублей. Все участники соревнований получат подарки от партнеров мероприятия.

Участие в гонках платное: 4 тысячи рублей за один сап, со своим сапом — 3 тысячи рублей. Требуется предварительная регистрация. О ней подробно читайте здесь.

Кроме спортивной части на пруду запланировано множество активностей: йога на сапах, пробные заезды для новичков и романтичный ночной заплыв с фонариками и медитацией. Фонарики участники заплыва получат перед стартом.

Большой пикник «Слободы»

Параллельно с водной историей на берегу туляков ожидает большая программа, которую готовят для гостей партнеры фестиваля.

Центром детской зоны развлечений станет локация от генерального партнера фестиваля АО «Альфабанк». Здесь юных гостей будут ждать большие деревянные игры и целая стена-раскраска!

Ну и конечно, какой праздник без угощения — целая тележка бесплатного попкорна будет ждать юных гостей!

Площадку вы быстро найдете — по большому красному коту.

Также в детской зоне юные гости смогут поиграть в игры-VR и познакомиться с роботами.

Кстати! На пикнике будут работать фотозоны и наши фотографы.

Здесь же будет звучать электронная музыка от DJ Kimmi Moon, а хедлайнером мероприятия станет группа «Пряник Band».

Партнер мероприятия — ООО Специализированный застройщик «Современник» обустроит зону пикника. Ее вы узнаете по мягким пуфикам. А еще будут угощать фруктами! Тут можно будет перекусить и понаблюдать за успехами спортсменов. Пляжную сап-вечеринку в гавайском стиле устроит магазин сапов «Тулафорния». На вечеринке гостей будут не только угощать бесплатными прохладительными напитками, но и разыграют среди них сап. Для участия в розыгрыше всего-то надо сфотографироваться в фотозоне, организованной в гавайском стиле.

Пейте бесплатный безалкогольный мохито, делайте фото в гавайском стиле и получайте возможность выиграть сап!

Приходите к началу фестиваля — 13.00 — и узнайте подробности розыгрыша на локации «Пляжная сап-вечеринка».

Любите активно проводить время, но сапы — не ваш конек? Для вас тренеры «Фитнес парка» проведут на фестивале сразу несколько зажигательных уроков! Гости фестиваля смогут познакомиться с такими видами занятий, как ZUMBA, FITROCK и BALANCE. В программе предусмотрено целых четыре урока с фитнес-тренерами. Занятия бесплатные!

Если хотите попробовать себя в этих спортивных направлениях, то отправьте нам заявку (подробнее о том, как зарегистрироваться, читайте ниже).

активности на воде

Йога на сапах. Уникальная возможность для гостей фестиваля совместить приятное с полезным и даже, возможно, открыть для себе что-то новое! Урок йоги на сапах проведет Татьяна Попова, директор Центра Ментального Фитнеса.

Уроки будут бесплатные по 20 минут каждый. Их будет три: в 16.30-16.50, 18.30-18.50, 19.00-19.20 (программа фестиваля тут). Максимальное число участников одного урока — 13 человек. Чтобы всем хватило места, нужно заранее зарегистрироваться (подробнее о том, как зарегистрироваться, читайте ниже).

Ночной заплыв с медитацией. Самая красивая точка фестиваля. Вечером на закате на воду встанут десятки сапов. Каждый участник, зарегистрировавшийся заранее, получит фонарик, и на время медитации водная поверхность пруда будет походить на отражение звездного неба! Давайте вместе зажжем наши звезды!

Участие в ночном заплыве с медитацией бесплатное. Но! Прием заявок на ночной заплыв на сапах, арендованных для проведения фестиваля редакцией Myslo, окончен.

На ночной заплыв принимаем теперь заявки только от счастливых обладателей собственных сапов. В целях безопасности участникам ночного заплыва нужно иметь спасательный жилет.

Программу фестиваля можно посмотреть тут.

Важно! Участники ночного заплыва на своих сапах! Если у вас есть спасжилет, обязательно берите его с собой. Если нет, то сообщите нам об этом на почту.

Если вы регистрировались для участия на фестивальных сапах, но планы изменились, то сообщите, пожалуйста, об этом! Чтобы не получилось так, что мы кому-то отказали в регистрации, а в итоге сап остался пустым. Подарите другим возможность поплавать в необычной локации.

Ну и конечно, не останутся в стороне те, кто ни разу не стоял на доске, но очень хочет попробовать! На празднике будут работать опытные инструкторы от наших партнеров — Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ и СапКлубТула. Это бесплатно. В расписании предусмотрено два времени для тестовых заездов на сапе. Попробуйте, вам понравится, но учтите — количество мест для новичков ограничено. Нужно предварительно зарегистрироваться.

РЕГИСТРАЦИЯ

Чтобы принять участие в гонке, ночном заплыве с медитацией или попробовать свои силы на сапе, необходимо прислать заявку на [email protected].

В заявке нужно указать:

имя участника, контактный телефон,

количество участников,

на что конкретно регистрируетесь.

Пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма!

ПОДРОБНАЯ АФИША

Программа фестиваля:

13.00 — открытие фестиваля. Приветственное слово от команды «Слободы», Myslo и минспорта Тульской области.

13.00-14.00 — уроки для начинающих сапсёрферов. Проводит Евгения Миллер, СапКлубТула.

13.00-14.00 — регистрация участников заездов, инструктаж и жеребьевка. Проводят спортсмены Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ.

14.00-16.00 — корпоративные заплывы.

16.00-16.15 — предварительные результаты заездов, определение пятерки финалистов.

Судить соревнования будет спортивный судья всероссийской категории по гребле на байдарках Олег Чертов.

16.30-16.50 — урок йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проведет Татьяна Попова, директор Центра Ментального Фитнеса.

17.00 — финальный старт.

17.00-18.00 — выступление кавер-группы «Пряник Band» (18+).

18.00 — награждение победителей.

18.00-20.30 — тестовые заезды для всех желающих.

18.30-18.50, 19.00-19.20 — уроки йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

20.30 — массовый заезд и медитация на сапах. Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

Активности на берегу

14:00-14:45 — ZUMBA (6+). Зажигательная танцевальная тренировка, на основе латинских ритмов. Тренер Фитнес парка Карина Груданова.

15:00-15:45 — FITROCK (18+). Рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы… И все это под звуки ударов барабанных палочек! Тренер Фитнес парка Карина Груданова.

16:00-16:45 — BALANCE (6+). Групповая тренировка с элементами йоги, пилатеса и тай-чи. Не предполагает резких и интенсивных движений, нацелена на сосредоточенную и сбалансированную работу. Тренер Фитнес парка Александра Старостина.

Генеральный партнер фестиваля — АО «Альфабанк».

Партнер мероприятия — ООО Специализированный застройщик «Современник».