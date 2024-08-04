Во дворах на ул. Дм. Ульянова вандал сломал несколько шлагбаумов

В ночь на 3 августа компания молодых людей шла по дворам по ул. Дм. Ульянова. Одному из них не понравился шлагбаум на пути, и он принялся его ломать. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На одной из записей слышно, как кто-то из компании пытается остановить друга:

«Паш, не надо ломать», — говорят вандалу. Тот особо не противится, оставляет в покое шлагбаум и отходит от него шатающейся походкой.

На кадрах видно, что Павел прячет лицо под маской. Одет он в камуфляж.

Об инцидента в редакцию сообщил Алексей, местный житель:

«В очередной раз по ул. Дмитрия Ульянова высокообразованные граждане ломают шлагбаумы. В этот раз сразу несколько, один из запечатлён на видео. Судя по всему, парня в камуфляже зовут Павел. Хотелось бы ему посоветовать свою энергию использовать в других целях, которые страна пытается сейчас достичь», — отметил Алексей.