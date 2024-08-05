Магнитная буря уровня G3 накрыла Землю

Неблагоприятное метеорологическое явление наблюдается на Земле уже несколько часов и только усиливается.

Магнитная буря на Земле достигла уровня G3. В Институте прикладной геофизики поясляют, что это высокий уровень. Всего степеней возмущенности магнитного поля Земли пять: уровень G1 это слабая магнитная буря, а уровень G5 — «крайне сильная».

По прогнозам, сильные магнитные бури также накроют Землю с 25 по 27 августа.

Ученые говорят, что в период магнитных бурь важно больше отдыхать, так как бури негативно влияют на здоровье и самочувствие. Откажитесь от избыточных физических нагрузок, если есть проблемы с давлением, тщательно его контролируйте. Больше гуляйте на воздухе и достаточно спите.