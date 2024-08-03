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Тульские спасатели определили лучшего пожарного и лучшего начальника караула
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели определили лучшего пожарного и лучшего начальника караула

Второй этап профессиональных конкурсов состоялся на базе стадиона пожарных и спасателей.

В соревнованиях принимали участие лучшие представители пожарно-спасательных подразделений регионального спасательного ведомства. Сначала они выполняли нормативы по физической подготовке: челночный бег, подтягивание на перекладине, кросс 1 километр и стометровая полоса с препятствиями.

Затем участникам предстояло преодолеть специальную дистанции: переместить покрышку при помощи ударов кувалдой, пробежать «змейкой», кантовать большую покрышку и вскрывать металлическую дверь с помощью бензореза. А в финале спасателям нужно было заполнить мишень водой из пожарного рукава до отмеченного уровня.

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В смотре-конкурсе «Лучший начальник караула» первое место завоевал начальник караула новомосковской 25 пожарно-спасательной части Валерий Лужнов, второе досталось его коллеге из щекинской 31-й ПСЧ Кириллу Карпухину. На третьем - начальник караула алексинской 28-й ПСЧ Дмитрий Бочаров.

В смотре-конкурсе «Лучший пожарный» места распределились следующим образом: на третьем – пожарный из Тепло-Огаревского района Сергей Селезнев, на втором – Максим Котиков из Белёва, а лучшим из лучших стал алексинец Никита Агафонов.

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