В России ограничили количество сим-карт на одного человека

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Теперь один абонент сможет иметь не больше двадцати сим-карт.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство об оказании услуг сотовой связи. Россияне, согласно документу, смогут владеть не более чем 20 абонентскими номерами.

— При этом граждане смогут через портал «Госуслуги» узнать, какое именно количество номеров оформлено на них, и в случае необходимости приостановить их обслуживание, — уточнили в Госдуме.

Поправки направлены на борьбу с мошенничеством. Кроме того, ужесточаются требования к оказанию услуг связи иностранным гражданам. Для них заключение договора возможно только при очном посещении офиса оператора связи, обязательном прохождении идентификации с использованием биометрии.

Иностранец может оформить не более 10 абонентских номеров.