Пещеры и карстовое озеро: в Тульской области появились 6 новых особо охраняемых природных территорий

Фото Алексея Пирязева.

Под охрану взяли шесть памятников природы.

В Тульской области появились шесть новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Соответствующее постановление подписал председателем правительства области Михаил Пантелеев.

Цель — сохранить в естественном состоянии природные комплексы, в том числе места обитания редких животных и растений, занесенных в Красную книгу.

Под охрану возьмут следующие памятники природы:

«Каменный холм» в Тепло-Огаревском районе;

«Обнажение „Белая Гора“ в Плавском районе;

геологическое обнажение на реке Оке у города Чекалина в Суворовском районе;

Араповская пещера — система подземных ходов у села Гремячее в Новомосковске;

Карстовое озеро у Новой деревни в Новомосковске;

„Прудковский участок лунника оживающего“ в Одоевском районе.

На указанных территориях запрещается вырубать деревья, мусорить, сжигать сухие листья, самовольно сажать кустарники, разрушать муравейники, гнезда, мыть машины. Специалисты будут проводить научные исследования и вести экологический мониторинг.