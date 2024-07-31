Пещеры и карстовое озеро: в Тульской области появились 6 новых особо охраняемых природных территорий

В Тульской области появились шесть новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Соответствующее постановление подписал председателем правительства области Михаил Пантелеев.
Цель — сохранить в естественном состоянии природные комплексы, в том числе места обитания редких животных и растений, занесенных в Красную книгу.
Под охрану возьмут следующие памятники природы:
- «Каменный холм» в Тепло-Огаревском районе;
- «Обнажение „Белая Гора“ в Плавском районе;
- геологическое обнажение на реке Оке у города Чекалина в Суворовском районе;
- Араповская пещера — система подземных ходов у села Гремячее в Новомосковске;
- Карстовое озеро у Новой деревни в Новомосковске;
- „Прудковский участок лунника оживающего“ в Одоевском районе.
На указанных территориях запрещается вырубать деревья, мусорить, сжигать сухие листья, самовольно сажать кустарники, разрушать муравейники, гнезда, мыть машины. Специалисты будут проводить научные исследования и вести экологический мониторинг.