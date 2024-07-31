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Пещеры и карстовое озеро: в Тульской области появились 6 новых особо охраняемых природных территорий
Фото Алексея Пирязева.

Пещеры и карстовое озеро: в Тульской области появились 6 новых особо охраняемых природных территорий

Под охрану взяли шесть памятников природы.

В Тульской области появились шесть новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Соответствующее постановление подписал председателем правительства области Михаил Пантелеев.

Цель — сохранить в естественном состоянии природные комплексы, в том числе места обитания редких животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

Под охрану возьмут следующие памятники природы:

  • «Каменный холм» в Тепло-Огаревском районе;
  • «Обнажение „Белая Гора“ в Плавском районе;
  • геологическое обнажение на реке Оке у города Чекалина в Суворовском районе;
  • Араповская пещера — система подземных ходов у села Гремячее в Новомосковске;
  • Карстовое озеро у Новой деревни в Новомосковске;
  • „Прудковский участок лунника оживающего“ в Одоевском районе.

На указанных территориях запрещается вырубать деревья, мусорить, сжигать сухие листья, самовольно сажать кустарники, разрушать муравейники, гнезда, мыть машины. Специалисты будут проводить научные исследования и вести экологический мониторинг.

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сегодня, в 10:00 0
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