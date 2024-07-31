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Средняя стоимость квартир в новостройках Тулы в июле составила 5,5 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

Средняя стоимость квартир в новостройках Тулы в июле составила 5,5 млн рублей

За месяц цена «квадрата» в городе выросла на 3,7%.

Стоимость квадратного метра в новостройках Тулы в июне 2024 года достигла 119 000 рублей. За месяц цена «квадрата» в городе выросла на 3,7%. При этом средняя полная стоимость строящейся квартиры на первичном рынке Тулы составляет 5,5 млн рублей, рассказали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». 

— До конца 2024 года мы не ожидаем существенных изменений в стоимости новостроек. В более дорогих классах — бизнес-, премиум- и элит-сегментах — медианная цена квадратного метра будет продолжать расти. Застройщики таких проектов никогда не были привязаны к условиям завершившейся льготной ипотеки. При этом в массовом сегменте возможно небольшое снижение или стагнация стоимости, — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Среди городов-миллионников лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц выступает Самара (+15,5% до 115 000 рублей). Там выставили на продажу ряд дорогих объектов высокобюджетного сегмента.

Также в топе по росту цен на новостройки оказались Нижний Новгород (+4,9% до 199 000 рублей) и Челябинск (+3,3% до 135 000 рублей), здесь увеличение средней цены «квадрата» связано с сокращением объема предложения за счет вымывания наиболее дешевых лотов. В Москве и Петербурге подорожание составило 2,3% и 2,1% соответственно.
 

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сегодня, в 09:21 0
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