Школьник из Узловой признан виновным в производстве БДСМ-порно

В Узловой 16-летний ученик одной из местных школ признан виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

По информации Myslo, обвиняемый шутки ради скачал в интернете БДСМ-фотографию женщины и прифотошопил ей лицо директора своей школы. Скинул картинку в чат с друзьями, все повеселились.

Какое-то время спустя юный фотошопер подрался с одноклассником, и тот в отместку показал директору то самое фото из чата. Дело дошло до официальных обвинений в изготовлении порнографии.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей.