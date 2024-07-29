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В среду тулякам будут раздавать воду
Фото из архива Myslo.

В среду тулякам будут раздавать воду

Из-за подготовки Окско-Непрейковского водозабора к зиме по ряду адресов будет ограничено водоснабжение.

С 8.00 31 июля до 8.00 1 августа будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы, южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанская, район Зеленстроя, Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, а также п. Косая Гора, Скуратовских поселках.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементьево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Туляков просят заранее запастись водой. Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. 

Адреса выдачи воды

Центральный округ

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

9.00 — 12.00

п. Южный, ул. Клубная, д. 1

13.00 — 16.00

п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 19

9.00 — 12.00

пр-т Ленина, д. 111

9.00 — 12.00

ул. Рязанская, д. 26, корп. 2

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00 — 21.00

ул. Циолковского, д. 5

2

9.00 — 21.00

ул. Рязанская, д. 32, корп.3

3

9.00 — 21.00

ул. проспект Ленина, д. 143

4

9.00 — 21.00

ул. Н. Руднева, д. 72

5

9.00 — 21.00

ул. Новомосковское шоссе, д. 60

6

9.00 — 21.00

ул. Л. Толстого, д. 81

7

9.00 — 21.00

ул. Староникитская, д. 105

8

9.00 — 21.00

пос. Скуратово ул. Новоселов, д. 4, к. 4

9

9.00 — 21.00

ул. Перекопская, д. 7

10

9.00 — 21.00

ул. Кауля, д. 10

11

9.00 — 21.00

ул. Михеева, д. 8

12

9.00 — 21.00

п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 15

Советский округ

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

13.00 — 16.00

Сквер «Славянский бульвар», ул. Белкина, д. 18/ул. Болдина, д. 102

17.00 — 20.00

Между домами № 72 и 74 по пр. Ленина

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»

1

09.00 — 21.00

ул. Смидович, д. 2

2

09.00 — 21.00

ул. Мира, д. 16

3

09.00 — 21.00

ул. Ф. Энгельса, д. 52 (Энгельса, д. 114)

4

09.00 — 21.00

ул. Фрунзе, д. 22

Привокзальный округ

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

13.00 — 16.00

пр. Ленина, д. 126 (стоянка детского сада)

17.00 — 20.00

ул. Макаренко, д. 9-б (магазин «Пятерочка)

15.00 — 20.00

пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2

Время выдачи

Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья»

1

9.00 — 21.00

ул. Седова, д. 2

2

9.00 — 21.00

ул. Генерала Маргелова, д. 5-а

3

9.00 — 21.00

ул. Серебровская, д. 16

4

9.00 — 21.00

пос. Иншинский, д. 29/1

5

9.00 — 21.00

пр. Ленина, д. 122/1

6

9.00 — 21.00

ул. Седова, д. 35

7

9.00 — 21.00

пос. Косая Гора, Генерала Горшкова, д. 1

8

9.00 — 21.00

Калужское шоссе, д. 102, к. 1

9

9.00 — 21.00

пос. Рассвет, д. 36

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