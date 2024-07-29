В среду тулякам будут раздавать воду

С 8.00 31 июля до 8.00 1 августа будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы, южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанская, район Зеленстроя, Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, а также п. Косая Гора, Скуратовских поселках.
Подача воды будет прекращена по следующим адресам: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементьево.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Туляков просят заранее запастись водой. Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.
Центральный округ
|
Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
9.00 — 12.00
|
п. Южный, ул. Клубная, д. 1
|
13.00 — 16.00
|
п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 19
|
9.00 — 12.00
|
пр-т Ленина, д. 111
|
9.00 — 12.00
|
ул. Рязанская, д. 26, корп. 2
|
№
|
Время выдачи
|
Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья»
|
1
|
9.00 — 21.00
|
ул. Циолковского, д. 5
|
2
|
9.00 — 21.00
|
ул. Рязанская, д. 32, корп.3
|
3
|
9.00 — 21.00
|
ул. проспект Ленина, д. 143
|
4
|
9.00 — 21.00
|
ул. Н. Руднева, д. 72
|
5
|
9.00 — 21.00
|
ул. Новомосковское шоссе, д. 60
|
6
|
9.00 — 21.00
|
ул. Л. Толстого, д. 81
|
7
|
9.00 — 21.00
|
ул. Староникитская, д. 105
|
8
|
9.00 — 21.00
|
пос. Скуратово ул. Новоселов, д. 4, к. 4
|
9
|
9.00 — 21.00
|
ул. Перекопская, д. 7
|
10
|
9.00 — 21.00
|
ул. Кауля, д. 10
|
11
|
9.00 — 21.00
|
ул. Михеева, д. 8
|
12
|
9.00 — 21.00
|
п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 15
Советский округ
|
Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
13.00 — 16.00
|
Сквер «Славянский бульвар», ул. Белкина, д. 18/ул. Болдина, д. 102
|
17.00 — 20.00
|
Между домами № 72 и 74 по пр. Ленина
|
№
|
Время выдачи
|
Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья»
|
1
|
09.00 — 21.00
|
ул. Смидович, д. 2
|
2
|
09.00 — 21.00
|
ул. Мира, д. 16
|
3
|
09.00 — 21.00
|
ул. Ф. Энгельса, д. 52 (Энгельса, д. 114)
|
4
|
09.00 — 21.00
|
ул. Фрунзе, д. 22
Привокзальный округ
|
Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
13.00 — 16.00
|
пр. Ленина, д. 126 (стоянка детского сада)
|
17.00 — 20.00
|
ул. Макаренко, д. 9-б (магазин «Пятерочка)
|
15.00 — 20.00
|
пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2
|
№
|
Время выдачи
|
Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья»
|
1
|
9.00 — 21.00
|
ул. Седова, д. 2
|
2
|
9.00 — 21.00
|
ул. Генерала Маргелова, д. 5-а
|
3
|
9.00 — 21.00
|
ул. Серебровская, д. 16
|
4
|
9.00 — 21.00
|
пос. Иншинский, д. 29/1
|
5
|
9.00 — 21.00
|
пр. Ленина, д. 122/1
|
6
|
9.00 — 21.00
|
ул. Седова, д. 35
|
7
|
9.00 — 21.00
|
пос. Косая Гора, Генерала Горшкова, д. 1
|
8
|
9.00 — 21.00
|
Калужское шоссе, д. 102, к. 1
|
9
|
9.00 — 21.00
|
пос. Рассвет, д. 36