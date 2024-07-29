В среду тулякам будут раздавать воду

Фото из архива Myslo.

Из-за подготовки Окско-Непрейковского водозабора к зиме по ряду адресов будет ограничено водоснабжение.

С 8.00 31 июля до 8.00 1 августа будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы, южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанская, район Зеленстроя, Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, а также п. Косая Гора, Скуратовских поселках.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементьево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Туляков просят заранее запастись водой. Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

Адреса выдачи воды

Центральный округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 9.00 — 12.00 п. Южный, ул. Клубная, д. 1 13.00 — 16.00 п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 19 9.00 — 12.00 пр-т Ленина, д. 111 9.00 — 12.00 ул. Рязанская, д. 26, корп. 2

№ Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья» 1 9.00 — 21.00 ул. Циолковского, д. 5 2 9.00 — 21.00 ул. Рязанская, д. 32, корп.3 3 9.00 — 21.00 ул. проспект Ленина, д. 143 4 9.00 — 21.00 ул. Н. Руднева, д. 72 5 9.00 — 21.00 ул. Новомосковское шоссе, д. 60 6 9.00 — 21.00 ул. Л. Толстого, д. 81 7 9.00 — 21.00 ул. Староникитская, д. 105 8 9.00 — 21.00 пос. Скуратово ул. Новоселов, д. 4, к. 4 9 9.00 — 21.00 ул. Перекопская, д. 7 10 9.00 — 21.00 ул. Кауля, д. 10 11 9.00 — 21.00 ул. Михеева, д. 8 12 9.00 — 21.00 п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 15

Советский округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 13.00 — 16.00 Сквер «Славянский бульвар», ул. Белкина, д. 18/ул. Болдина, д. 102 17.00 — 20.00 Между домами № 72 и 74 по пр. Ленина

№ Время выдачи Выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь» и ООО «Ключ Здоровья» 1 09.00 — 21.00 ул. Смидович, д. 2 2 09.00 — 21.00 ул. Мира, д. 16 3 09.00 — 21.00 ул. Ф. Энгельса, д. 52 (Энгельса, д. 114) 4 09.00 — 21.00 ул. Фрунзе, д. 22

Привокзальный округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 13.00 — 16.00 пр. Ленина, д. 126 (стоянка детского сада) 17.00 — 20.00 ул. Макаренко, д. 9-б (магазин «Пятерочка) 15.00 — 20.00 пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2