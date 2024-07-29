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Владимир Путин отметил заслуги туляков

Владимир Путин отметил заслуги туляков

Глава государства подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу двое жителей Тульской области награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Награду получили заместитель главного инженера АО «Тулагорводоканал» Геннадий Третьяков и начальник отдела геодезии и кадастра АО «ТулаТИСИЗ» Михаил Шишкин.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено гендиректору ОАО «Рассвет» Алексею Медынцеву.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил награждённых земляков, пожелал им дальнейшего профессионального роста и благополучия.

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