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В 2025 году в Тульской области отремонтируют санаторий «Иншинка»
Фото: ru.freepik.com.

В 2025 году в Тульской области отремонтируют санаторий «Иншинка»

На территории демонтируют списанные здания.

Жительница Кимовска пожаловалась врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву на состояние многопрофильного санатория «Иншинка». По ее словам, территория заросла, а здания нуждаются в ремонте. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания 29 июля. 

По поручению главы региона, санаторий приведут в порядок в 2025 году. Специалисты отремонтируют дачи для проживания детей и их родителей, также демонтируют списанные здания.

Напомним, за год во всех филиалах санатория проходят лечение больше 3 тысяч школьников. Дети лечатся без отрыва от образовательного процесса: пока ребята в санатории, уроки с ними проводят педагоги общеобразовательных школы.

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Автор:
сегодня, в 13:47 +1
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