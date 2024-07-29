В 2025 году в Тульской области отремонтируют санаторий «Иншинка»

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Жительница Кимовска пожаловалась врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву на состояние многопрофильного санатория «Иншинка». По ее словам, территория заросла, а здания нуждаются в ремонте. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания 29 июля.

По поручению главы региона, санаторий приведут в порядок в 2025 году. Специалисты отремонтируют дачи для проживания детей и их родителей, также демонтируют списанные здания.

Напомним, за год во всех филиалах санатория проходят лечение больше 3 тысяч школьников. Дети лечатся без отрыва от образовательного процесса: пока ребята в санатории, уроки с ними проводят педагоги общеобразовательных школы.