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В Туле прошла первая экспертная сессия по подготовке обновлений в Программу развития региона
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошла первая экспертная сессия по подготовке обновлений в Программу развития региона

Она была посвящена вопросам сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержки семьи.

Это — одна из национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев призвал обновить Программу развития региона и продлить ее до 2030 года.

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В экспертной сессии участвовали 80 специалистов в составе восьми рабочих групп. Работа над обновлением Программы проходит в широкой дискуссии с жителями области, общественниками и бизнес-сообществом. Каждый желающий сможет внести свои предложения с помощью онлайн- и офлайн-площадок.

Например, для повышения рождаемости экспертами предлагается создать в Тульской области центр сохранения репродуктивного здоровья.

При рождении второго и каждого следующего ребенка — субсидировать семьям улучшение жилищных условий.

Для многодетных родителей предлагается ввести дополнительные выходные дни, чтобы они могли уделять больше времени детям. А для увеличения продолжительности жизни необходимо развивать профилактику и раннюю диагностику заболеваний.

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Всего в рамках обновления Программы развития Тульской области пройдет 20 сессий: семь отраслевых (по числу национальных целей) и тринадцать территориальных с участием представителей всех муниципалитетов.

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Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа. После этого состоится итоговая сессия, где Дмитрию Миляеву представят результаты работы.

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