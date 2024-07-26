Банк России резко повысил ключевую ставку с 16% до 18%

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Эксперты не исключают, что осенью ставка может вырасти до 20%.

Совет директоров Банка России сегодня, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза экономистов, сообщили в Центробанке России.

В ведомстве отметили, что рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

— Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — подчеркнули в Центробанке.

Основным проинфляционным фактором регулятор считает спрос, который расширяется быстрее предложения. В частности, спрос на труд достиг исторического пика и продолжает расти. Это приводит к росту зарплат быстрее производительности.

Напомним, период роста ключевой ставки ЦБ начался ровно год назад. Тогда ставка была 7,5% годовых, и к середине декабря регулятор поэтапно увеличил ее до 16%. На заседаниях в феврале, марте, апреле и июне 2024 года этот уровень ставки сохранялся, поскольку данные по инфляции показывали признаки замедления темпов роста цен.