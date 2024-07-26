  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Банк России резко повысил ключевую ставку с 16% до 18% - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Банк России резко повысил ключевую ставку с 16% до 18%
Фото: ru.freepik.com.

Банк России резко повысил ключевую ставку с 16% до 18%

Эксперты не исключают, что осенью ставка может вырасти до 20%.

Совет директоров Банка России сегодня, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза экономистов, сообщили в Центробанке России.

В ведомстве отметили, что рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. 

— Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — подчеркнули в Центробанке. 

Основным проинфляционным фактором регулятор считает спрос, который расширяется быстрее предложения. В частности, спрос на труд достиг исторического пика и продолжает расти. Это приводит к росту зарплат быстрее производительности.

Напомним, период роста ключевой ставки ЦБ начался ровно год назад. Тогда ставка была 7,5% годовых, и к середине декабря регулятор поэтапно увеличил ее до 16%. На заседаниях в феврале, марте, апреле и июне 2024 года этот уровень ставки сохранялся, поскольку данные по инфляции показывали признаки замедления темпов роста цен.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 14:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Центробанк РФставка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле прошла первая экспертная сессия по подготовке обновлений в Программу развития региона
В Туле прошла первая экспертная сессия по подготовке обновлений в Программу развития региона
Школьница из Новомосковска стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»
Школьница из Новомосковска стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.