Дмитрий Миляев подал документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Тульской области

Врио губернатора Дмитрий Миляев, выдвинутый Тульским региональным отделением партии «Единая Россия», подал в избирательную комиссию документы о регистрации в качестве кандидата на должность главы региона и предоставил подписи муниципальных депутатов в поддержку его кандидатуры.

Чиновник поблагодарил всех муниципальных депутатов, поддержавших его выдвижение.

— Всегда говорил: самое важное для меня — это доверие жителей региона. Тульская область — это моя родина. Здесь я родился, здесь живу и работаю. Поэтому я всей душой заинтересован в том, чтобы наш регион процветал, а людям жилось хорошо, — сказал Дмитрий Миляев.

По его словам, совместно с жителями сейчас обновляется и продлевается до 2030 года программа развития Тульской области. Поступает много разумных идей и предложений. Все они будут проанализированы экспертами, а лучшие включат в программу.

— Мы обязательно реализуем проекты, начатые при Алексее Дюмине. Будем последовательно идти вперёд. Особое внимание будем уделять небольшим населённым пунктам. Комфорт и благоустройство должны дойти до каждого района, до каждого двора. Работаем для того, чтобы людям в Тульской области жилось хорошо и комфортно, а гостям региона было приятно и интересно отдыхать здесь, — подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что для этого есть хорошая база, необходимые ресурсы и единая команда.

— Мы многого добились, но впереди у нас ещё много работы. Поэтому движемся вперёд, сохраняя лучше, — сказал Дмитрий Миляев.

Также врио губернатора представил трех кандидатов в сенаторы от Тульской области. В списке оказались действующий сенатор от исполнительной власти Тульской области, член комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Савельев; глава представительства Ростеха в регионе, зампредседателя тульской Общественной палаты Константин Данилов и председатель областной Думы, директор «Газпром межрегионгаз Тула» Николай Воробьев.

Кандидатуры в сенаторы были согласованы Президиумом Генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним, досрочные выборы губернатора Тульской области состоятся 6, 7 и 8 сентября.