Кружка, ручка, термос: 11% работодателей в Туле дарят подарки новым сотрудникам

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Тулы.
11% работодателей в Туле дарят подарки новым сотрудникам. В 87% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях (15%).
Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве welcome-подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи.
Какие подарки чаще всего дарят новым сотрудникам в первый день работы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)
- Кружка/термокружка
- Ручка
- Блокнот
- Ежедневник
- Термос
- Другое (сумка-шопер, сладости, канцелярский набор и проч.)
Время проведения: 1–17 июля 2024 года.