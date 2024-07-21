Кружка, ручка, термос: 11% работодателей в Туле дарят подарки новым сотрудникам

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Тулы.



11% работодателей в Туле дарят подарки новым сотрудникам. В 87% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях (15%).

Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве welcome-подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи.

Какие подарки чаще всего дарят новым сотрудникам в первый день работы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)

Кружка/термокружка

Ручка

Блокнот

Ежедневник

Термос

Другое (сумка-шопер, сладости, канцелярский набор и проч.)

Время проведения: 1–17 июля 2024 года.