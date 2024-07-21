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В Тульской области 65 человек трудоустроены по программе субсидирования найма

В Тульской области 65 человек трудоустроены по программе субсидирования найма

Их работодателями стали 17 компаний региона.

На каждого работника Отделение СФР по Тульской области фонд предоставляет субсидию, компенсирующую часть расходов по зарплате и страховым взносам.

Согласно условиям программы, получить финансирование могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по выплатам сотрудникам, а также штрафам и другим сборам в пользу государства.

На каждого нанятого работника компании поступает субсидия из Отделения СФР по Тульской области.

Она включает сумму минимального размера оплаты труда (19 242 рубля) плюс средства на уплачиваемые с него пенсионные взносы, медицинское страхование, отчисления на больничные и декретные.

Соответствующее финансирование работодатель получает три раза. Первый платеж поступает через месяц после приема соискателя, второй — через три месяца, третий — через полгода. Средняя компенсация сегодня превышает 70000,00 рублей на сотрудника, т. е. 25000,00 рублей за платеж. 

С начала года по условиям программы субсидирования найма Отделение СФР по Тульской области перечислило работодателям 6,8 миллионов рублей.

Чтобы получить средства, компании нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого подается заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда. В течение десяти дней Отделение СФР проверяет организацию и новых сотрудников, их зарплаты и перечисляет первую часть субсидии. Далее средства выплачиваются автоматически.

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вчера, в 22:15 +1
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Тульская область

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