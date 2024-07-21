В Тульской области 65 человек трудоустроены по программе субсидирования найма

На каждого работника Отделение СФР по Тульской области фонд предоставляет субсидию, компенсирующую часть расходов по зарплате и страховым взносам.

Согласно условиям программы, получить финансирование могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по выплатам сотрудникам, а также штрафам и другим сборам в пользу государства.

На каждого нанятого работника компании поступает субсидия из Отделения СФР по Тульской области.

Она включает сумму минимального размера оплаты труда (19 242 рубля) плюс средства на уплачиваемые с него пенсионные взносы, медицинское страхование, отчисления на больничные и декретные.

Соответствующее финансирование работодатель получает три раза. Первый платеж поступает через месяц после приема соискателя, второй — через три месяца, третий — через полгода. Средняя компенсация сегодня превышает 70000,00 рублей на сотрудника, т. е. 25000,00 рублей за платеж.

С начала года по условиям программы субсидирования найма Отделение СФР по Тульской области перечислило работодателям 6,8 миллионов рублей.

Чтобы получить средства, компании нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого подается заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда. В течение десяти дней Отделение СФР проверяет организацию и новых сотрудников, их зарплаты и перечисляет первую часть субсидии. Далее средства выплачиваются автоматически.