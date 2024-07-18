В Узловском районе нашли взрывоопасное «эхо войны»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Снаряд, пролежавший в земле более 80 лет, был обезврежен сапёрами.

Группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы тульского «Управления противопожарной службы» уничтожила артиллерийский снаряд калибром 105 мм.

Боеприпас времён Великой Отечественной войны был найден возле пос. Тургеневского Узловского района. Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд — соблюдайте меры предосторожности:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.