В Тульской области появились новые выплаты для многодетных семей

Рассказываем, какую поддержку получат туляки в Год семьи, и как подать заявление на новое пособие.

О мерах поддержки многодетных семей в ходе брифинга рассказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова:

– 2024-й год объявлен Годом семьи, и сейчас многое делается для поддержки семей с детьми. В этот процесс вовлечены все органы власти нашего региона. В поддержку семей с детьми включается и негосударственный сектор. На сегодня 86% коллективных договоров содержат дополнительные преференции для работников с семьями. Ведущие вузы региона внедряют практики поддержки студентов при рождении детей во время учебы.

Молодым семьям при регистрации брака вручают сертификат «Молодая семья», который позволяет бесплатно получить комплекс социальных и медицинских услуг. Более того, мы работаем над формированием регионального демографического стандарта. Он объединит лучшие практики предприятий Тульской области по поддержке семейных работников и будет рекомендован к внедрению всем работодателям региона

В июне 2024 года указом временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева был принят ряд новых мер поддержки многодетных семей. Им обеспечено бесплатное питание в школах с 1-го по 11-й класс, бесплатные занятия физкультурой и спортом на всех государственных спортивных объектах.

С 1 июля все многодетные семьи региона имеют право на ежемесячную выплату по 2500 рублей на каждого ребенка вне зависимости дохода. Таких семей в регионе 17 тысяч.

Раньше выплаты многодетным в размере 11 000 рублей получали те семьи, в которых среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума. Эта категория продолжит получат выплату вместе с новой. Для этого им не нужно писать дополнительных заявлений.

Остальным семьям для получения новой выплаты необходимо подать заявление на региональном портале государственных услуг или МФЦ. Так уже сделали порядка 2,5 тысячи семей.

В регионе предусмотрен областной материнский капитал для многодетных семей – 150 тысяч рублей. Право на него имеют семьи, в которых родился третий и каждый последующий ребенок.

Малоимущие многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, в которых один из родителей состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, могут получить единовременную выплату на приобретение жилья.

Также многодетным предоставляется земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Тем, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, участки предоставляются в первоочередном порядке. С 2020 года выдачу участка можно заменить выплатой в размере 200 000 рублей.

При рождении ребенка с прошлого года предоставляется единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей, а если родители – студенты, то 50 тысяч рублей.

Родители, воспитывающие пять и более детей, а также вносящие большой вклад в развитие и сохранение семейных традиций отмечаются почетным знаком Тульской области «Материнская слава». Награда предусматривает единовременную выплату в размере чуть больше 100 тысяч рублей и ежемесячную – порядка 2400 руб. на каждого ребенка. Всего Почетным знаком в Тульской области отмечены 596 матерей.

Все семьи с детьми, в том числе многодетные, могут оформить в Социальном фонде ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, или, как его еще называют, единое пособие. Единое пособие назначается беременным женщинам, а также родителям детей до 17 лет, с учетом дохода и имущественной обеспеченности.

Кроме того, при рождении первого и второго ребенка семья получает федеральный материнский капитал. С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексирован на 11,9 % и составит 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго.

Подробности о мерах поддержки можно узнать на сайте семья71.рф. А также по телефонам горячих линий 129, 8-800-100-00-01.

Напомним, поддержать семьи и увеличить рождаемость в стране призван национальный проект «Демография». Его расширенным продолжением станет национальный проект «Семья».